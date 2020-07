Anunciada la ganadora de la 2020 RIBA Norman Foster Travelling Scholarship

La RIBA Norman Foster Travelling Scholarship de este año ha sido otorgada a Iulia Cistelecan, de la London School of Architecture , por su proyecto ‘Vida entre refugios: campamentos de refugiados de hoy convirtiéndose en ciudades del mañana’.

La RIBA Norman Foster Foundation Travelling Scholarship otorga a un estudiante de arquitectura la posibilidad de realizar una investigación internacional en el ámbito de la supervivencia sostenible de ciudades y pueblos.

El proyecto de Iulia examinará el papel que puede desempeñar la arquitectura en la transformación de los campamentos de refugiados en comunidades sostenibles. Iulia viajará a cuatro campos de refugiados en África, Asia occidental, Oriente Medio y Asia del Sur: Bidibidi (Uganda), Zaatari (Jordania), Shatila (Líbano) y Kutupalong (Bangladesh). Su investigación investigará los espacios entre refugios, enfocándose en la transición del campamento de refugiados temporal a una ciudad sostenible. Iulia también explorará la importancia de la infraestructura educativa y social en la construcción del crecimiento y la resiliencia de la comunidad.

El jurado de las becas 2020 estuvo compuesto por: Norman Foster, Lord Foster del Thames Bank (Presidente, Norman Foster Foundation); Elena Ochoa Foster, Lady Foster del Thames Bank (Editora y comisaria; Vicepresidenta de la Norman Foster Foundation); Farshid Moussavi (Fundadora, Farshid Moussavi Architecture); Nicky Watson (Director JDDK Architects; Fiduciario de la Junta del RIBA; Miembro del Consejo del RIBA, Vicepresidente de Educación del RIBA); Victoria Simpson (Directora Asociada dlg Architects, miembro del Grupo de Desarrollo Educativo del RIBA)

Lord Foster dijo:

“Me ha encantado el alto nivel de las 48 solicitudes recibidas de casi treinta países. Después de mucha deliberación, el jurado eligió por unanimidad la propuesta de Iulia Cistelecan como la ganadora de este año. Los hallazgos de su estudio sobre la naturaleza permanente de los campamentos de refugiados serán universalmente valiosos, además de avanzar en su propia carrera ”.

El presidente de RIBA, Alan Jones, dijo:

“La investigación de Iulia promete cubrir algunos de los asuntos más apremiantes de nuestro tiempo: la crisis mundial de refugiados y el clima. Me inspira ver a Iulia, que representa el futuro de nuestra profesión, investigar soluciones arquitectónicas para estos problemas complejos, con su investigación considerando el espacio, la educación, la infraestructura social y la resiliencia. Tengo muchas ganas de ver los resultados de la investigación de Iulia “.

Establecida por primera vez en 2006, la beca está ahora en su decimotercer año y está destinada a financiar la investigación internacional sobre un tema relacionado con la supervivencia de nuestros pueblos y ciudades, en un lugar de elección del estudiante. Los ganadores anteriores de la Fundación RIBA Norman Foster han viajado a través de las Américas, Europa, Africa, el Sudeste Asiático, el Medio y el Lejano Oriente, y Rusia.

Beneficiarios anteriores de la RIBA Norman Foster Foundation Travelling Scholarship:

2019: Siti Nurafaf Ismail – University of Malaya, Malaysia

‘Architecture of Humility’

2018: Steven Hutt – University of Greenwich, UK

‘East of Eden’

2017: Chloe Loader – University of Lincoln, UK

‘Emerging Cities: Sustainable Master-Planning in the Global South’

2016: Abel Feleke – University of Western Australia, Australia

‘Weaving the Urban Fabric: Examining the Significance of Community’

2015: Charles Palmer – University of Sheffield, UK

‘Cycling Megacities’

2014: Joe Paxton – Bartlett School of Architecture (UCL), UK

‘Buffer Landscapes 2060′

2013: Sigita Burbulyte – Bath University, UK

‘Charles Booth Going Abroad’

2012: Thomas Aquilina – University of Edinburgh, UK

‘Material Economies: Recycling Practices in Informal Settlements Along

African Longitude 30’

2011: Sahil Bipin Deshpande – Rizvi College of Architecture, Mumbai, India

‘Sanitation: A Case Study across Eight Metropolises’

2010: Andrew Mackintosh – Robert Gordon University, UK

‘In Search of Cold Spaces’

2009: Amanda Rivera – University of Bio Bio, Chile

‘Ancestral Cities, Ancestral Sustainability’

2008: Faizan Jawed Siddiqi – Rizvi College of Architecture, Mumbai, India

‘The Role of Public Transport in Shaping Sustainable Humane Habitats: Case

Studies Across Three Continents

2007: Ben Masterton-Smith – Bartlett School of Architecture (UCL), UK

‘Emerging East: Exploring and Experiencing the East Asian Communist City’